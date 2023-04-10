ЦЕНЫ, Правительство не будет ограничивать рост цен на металл

Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к

ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний.

По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено продолжить мониторинг

цен, а также дано поручение о разработке модели ценовых рисков для производителей и потребителей

стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано

подорожание основной металлургической номенклатуры.

Правительство пока не будет прибегать к жестким мерам регулирования цен на сталь и ограничится их

мониторингом.Таковы итоги совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, состоявшегося 5

апреля с участием топ-менеджеров крупнейших металлургических компаний и руководителей

федеральных ведомств.

Коммерсант, 7 апреля