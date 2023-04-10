Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ЦЕНЫ, Правительство не будет ограничивать рост цен на металл

10 апреля, 2023 22
Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к 
ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. 
По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено продолжить мониторинг 
цен, а также дано поручение о разработке модели ценовых рисков для производителей и потребителей 
стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано 
подорожание основной металлургической номенклатуры.
Правительство пока не будет прибегать к жестким мерам регулирования цен на сталь и ограничится их 
мониторингом.Таковы итоги совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, состоявшегося 5 
апреля с участием топ-менеджеров крупнейших металлургических компаний и руководителей 
федеральных ведомств.
 Коммерсант, 7 апреля

← Вернуться