Конструкторы и технологи компании МК СПЛАВ перешли на новую версию российской программы автоматизированного проектирования и нормирования техпроцессов СПРУТ-ТП.

Это ПО — основной рабочий инструмент специалистов предприятия, которые заняты разработкой и

согласованием техпроцессов производства, нормированием операций, подготовкой данных для

планирования производства, управления ресурсами.

Герман Кузьмин, главный технолог МК «Сплав», отметил, что это знаковое событие в рамках

масштабной работы, которую и подразделение, и предприятие ведут в области систематизации и

цифровизации данных.

По его словам: «Сегодня все новые техпроцессы мы уже разрабатываем в единой системе, по единым

регламентам и стандартам, в соответствии с требованиями госстандартов. В программу заносятся и

данные по уже существующим техпроцессам. Это глобальная и очень масштабная работа, в ходе

которой мы систематизировали и стандартизировали всю информацию, с которой работают

технологи».

Переход на новую версию программы и последующая цифровизация данных позволит ускорить работу

инженеров-технологов.

«Технологии постоянно развиваются, и изменения в документацию должны быть внесены каждый раз,

когда, к примеру, произошла замена оборудования, на котором совершается та или иная операция. Если

работаешь с техпроцессами на бумажном носителе, это сделать практически нереально — у нас

несколько тысяч техпроцессов. Если же процесс оформлен в программе, оповещение о необходимости

изменений приходит автоматически. Это значительно упрощает работу»,- дополнил Кузьмин.

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