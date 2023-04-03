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Конструкторы и технологи компании МК СПЛАВ перешли на новую версию российской программы автоматизированного проектирования и нормирования техпроцессов СПРУТ-ТП.

03 апреля, 2023 0
Это ПО — основной рабочий инструмент специалистов предприятия, которые заняты разработкой и 
согласованием техпроцессов производства, нормированием операций, подготовкой данных для 
планирования производства, управления ресурсами.
Герман Кузьмин, главный технолог МК «Сплав», отметил, что это знаковое событие в рамках 
масштабной работы, которую и подразделение, и предприятие ведут в области систематизации и 
цифровизации данных.
По его словам: «Сегодня все новые техпроцессы мы уже разрабатываем в единой системе, по единым 
регламентам и стандартам, в соответствии с требованиями госстандартов. В программу заносятся и 
данные по уже существующим техпроцессам. Это глобальная и очень масштабная работа, в ходе 
которой мы систематизировали и стандартизировали всю информацию, с которой работают 
технологи».
Переход на новую версию программы и последующая цифровизация данных позволит ускорить работу 
инженеров-технологов.
«Технологии постоянно развиваются, и изменения в документацию должны быть внесены каждый раз, 
когда, к примеру, произошла замена оборудования, на котором совершается та или иная операция. Если 
работаешь с техпроцессами на бумажном носителе, это сделать практически нереально — у нас 
несколько тысяч техпроцессов. Если же процесс оформлен в программе, оповещение о необходимости 
изменений приходит автоматически. Это значительно упрощает работу»,- дополнил Кузьмин.
Сайт МК «Сплав»

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