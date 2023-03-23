АО «Благовещенский арматурный завод» (входит в состав АО «Объединенная металлургическая компания», ОМК) в 2022 году получило 164,1 млн рублей чистой прибыли.

Выручка завода за год выросла в 1,7 раза при меньшем росте себестоимости (на 27%).
При этом, согласно отчетным данным, рост коммерческих и управленческих расходов (на 35,8%, до 185,2
млн рублей и на 4,5%, до 388,7 млн рублей, соответственно) не повлиял на показатель прибыльности от
продаж. В то же время сокращение прочих расходов (на 20,7%, до 116,8 млн рублей) на фоне увеличения
суммы прочих доходов (на 45,8%, до 115 млн рублей) позволило предприятию получить доналоговую
прибыль.
Основные финансовые показатели БАЗ (тыс. рублей):
показатели2022г2021гДинамика
Выручка от продаж2 879 9011 722 599+1,7 раза
Себестоимость продаж2 059 3281 622 459+ 26,9%
Валовая прибыль820 573100 140+8,2 раза
Прибыль (убыток) от продаж246 712(407 971)—
Прибыль (убыток) до налогообложения214 343(491 935)—
Чистая прибыль (убыток)164 077(394 265)—
Дебиторская задолженность АО за прошлый год сократилась на 1,2% — до 454,613 млн рублей,
краткосрочная кредиторская задолженность выросла в 1,7 раза — до 595,145 млн рублей.
Предприятие с февраля 2013 года входит в состав ОМК.
Данные агентства «Интерфакс» и НПАА