АО «Благовещенский арматурный завод» (входит в состав АО «Объединенная металлургическая компания», ОМК) в 2022 году получило 164,1 млн рублей чистой прибыли.

Выручка завода за год выросла в 1,7 раза при меньшем росте себестоимости (на 27%).

При этом, согласно отчетным данным, рост коммерческих и управленческих расходов (на 35,8%, до 185,2

млн рублей и на 4,5%, до 388,7 млн рублей, соответственно) не повлиял на показатель прибыльности от

продаж. В то же время сокращение прочих расходов (на 20,7%, до 116,8 млн рублей) на фоне увеличения

суммы прочих доходов (на 45,8%, до 115 млн рублей) позволило предприятию получить доналоговую

прибыль.

Основные финансовые показатели БАЗ (тыс. рублей):

показатели 2022г 2021г Динамика

Выручка от продаж 2 879 901 1 722 599 +1,7 раза

Себестоимость продаж 2 059 328 1 622 459 + 26,9%

Валовая прибыль 820 573 100 140 +8,2 раза

Прибыль (убыток) от продаж 246 712 (407 971) —

Прибыль (убыток) до налогообложения 214 343 (491 935) —

Чистая прибыль (убыток) 164 077 (394 265) —

Дебиторская задолженность АО за прошлый год сократилась на 1,2% — до 454,613 млн рублей,

краткосрочная кредиторская задолженность выросла в 1,7 раза — до 595,145 млн рублей.

Предприятие с февраля 2013 года входит в состав ОМК.

Данные агентства «Интерфакс» и НПАА