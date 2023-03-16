Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

БАНКРОТСТВО. Дочерняя структура федерального поставщика трубопроводной арматуры и инженерных систем ООО «Проконсим-Тендер» намерена обратиться в суд с банкротным иском к предприятию.

16 марта, 2023 5
Ранее арбитражный суд удовлетворил требования столичной фирмы о взыскании с КБХА 586,9 тыс. рублей долга по 
договору поставки. Заявление было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Согласно данным «СПАРК-
Интерфакс», предприятие испытывает сложности в работе с поставщиками. Только за 2022 год к КБХА было подано 
204 иска на сумму более 737 млн рублей. В этом году в суде зарегистрировано 39 заявлений с требованиями на 108 
млн рублей. КБХА и Воронежский механический завод были объединены в Центр ракетного двигателестроения. 
Предприятие входит в российский холдинг ракетного двигателестроения под управлением АО «НПО Энергомаш». 
Директором совместной структуры стал глава ВМЗ Сергей Ковалев. ООО «Проконсим-Тендер» зарегистрировано в 
Москве в 2002 году. Выручка «Проконсим-Тендер» по итогам 2021 года составила 109,5 млн, чистый убыток — 10 
млн рублей.
Данные  информационного портала Abireg.ru и НПАА

← Вернуться