БАНКРОТСТВО. Дочерняя структура федерального поставщика трубопроводной арматуры и инженерных систем ООО «Проконсим-Тендер» намерена обратиться в суд с банкротным иском к предприятию.

Ранее арбитражный суд удовлетворил требования столичной фирмы о взыскании с КБХА 586,9 тыс. рублей долга по

договору поставки. Заявление было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Согласно данным «СПАРК-

Интерфакс», предприятие испытывает сложности в работе с поставщиками. Только за 2022 год к КБХА было подано

204 иска на сумму более 737 млн рублей. В этом году в суде зарегистрировано 39 заявлений с требованиями на 108

млн рублей. КБХА и Воронежский механический завод были объединены в Центр ракетного двигателестроения.

Предприятие входит в российский холдинг ракетного двигателестроения под управлением АО «НПО Энергомаш».

Директором совместной структуры стал глава ВМЗ Сергей Ковалев. ООО «Проконсим-Тендер» зарегистрировано в

Москве в 2002 году. Выручка «Проконсим-Тендер» по итогам 2021 года составила 109,5 млн, чистый убыток — 10

млн рублей.

Данные информационного портала Abireg.ru и НПАА