В феврале МК «Сплав» завершает контракт на поставку разгруженных сильфонных компенсаторов DN 800, 1000 для строящейся АЭС Руппур.

В феврале на станцию будет отправлена партия компенсаторов ДУ 800, в стадии производства — сильфонные

компенсаторы ДУ 1000. Поставки идут в рамках договора между ПАО «Контур» (производственным предприятием в

составе МК «Сплав») и «Атомстройэкспортом», инжиниринговым дивизионом «Росатома», ведущим строительство

объектов атомной энергетики в России и за рубежом. Всего для 2-х блоков АЭС Руппур предприятие произведет 16

единиц изделий. В текущем полугодии, как заявила коммерческий директор Корпорации «Сплав» Юлия Пенязь,

договор будет полностью закрыт. Разгруженные компенсаторы – один из наиболее трудоемких и технически

сложных видов оборудования. Они относятся ко 2-ому, повышенному, классу безопасности и предназначены для

эксплуатации на трубопроводных системах охлаждения атомной станции для компенсации осевых тепловых

перемещений и исключения передачи распорных усилий на неподвижные опоры.

Сайт МК «Сплав», 14 февраля