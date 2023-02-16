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В феврале МК «Сплав» завершает контракт на поставку разгруженных сильфонных компенсаторов DN 800, 1000 для строящейся АЭС Руппур.

16 февраля, 2023 3
В феврале на станцию будет отправлена партия компенсаторов ДУ 800, в стадии производства — сильфонные 
компенсаторы ДУ 1000. Поставки идут в рамках договора между ПАО «Контур» (производственным предприятием в 
составе МК «Сплав») и «Атомстройэкспортом», инжиниринговым дивизионом «Росатома», ведущим строительство 
объектов атомной энергетики в России и за рубежом. Всего для 2-х блоков АЭС Руппур предприятие произведет 16 
единиц изделий. В текущем полугодии, как заявила коммерческий директор Корпорации «Сплав» Юлия Пенязь, 
договор будет полностью закрыт. Разгруженные компенсаторы – один из наиболее трудоемких и технически 
сложных видов оборудования. Они относятся ко 2-ому, повышенному, классу безопасности и предназначены для 
эксплуатации на трубопроводных системах охлаждения атомной станции для компенсации осевых тепловых 
перемещений и исключения передачи распорных усилий на неподвижные опоры.
Сайт  МК «Сплав», 14 февраля

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