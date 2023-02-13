ШК-2023. Расширение ассортимента ALSO - это максимально удовлетворять потребности рынка в ассортименте стальных шаровых кранов – одна из основных задач Челябинского завода АЛСО

В начале 2023 года запущены в серийное производство запорно-регулирующие краны с муфтовым типом
присоединения, а также стали доступны для заказа фланцевые и приварные запорно-регулирующие краны DN 300. В
разделе «Продукция» на сайте добавлены габаритно-присоединительные размеры всех новинок:
1. Запорно-регулирующих кранов ALSO с муфтовым типом присоединения DN 20-40 PN 40:
с ниппелями для подключения измерительного оборудования (КШ.М.BV.М);
без ниппелей для подключения измерительного оборудования (КШ.М.BV).
2. Запорно-регулирующие краны DN 300:
с фланцевым типом присоединения;
с приварным типом присоединения.
Все запорно-регулирующие краны ALSO имеют высший класс герметичности – «А». Качество изделий бренда
ALSO подтверждено многочисленными испытаниями, а самое главное многолетней эксплуатацией на объектах
заказчиков.
http://alsoarm.ru/index.php/