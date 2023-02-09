В компании АУМА прошло годовое отчетное собрание с участием представителей материнской компании из Германии

В конце января состоялось очередное годовое собрание, на котором были подведены итоги 2022 года и обсуждались

планы на текущий год. В собрании участвовал и один из руководителей AUMA Riester GmbH&Co – Директор по

продажам М. Паннвитц. «По итогам совещания было подтверждено твердое намерение компаний AUMA Riester

GmbH и ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществлять полноценную совместную работу на рынке Российской

Федерации в рамках существующего законодательства, действующего в наших странах, и продолжать поставлять

нашим заказчикам высококачественное оборудование нашего производства», - комментирует Георгий Иванович

Поносов, генеральный директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

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