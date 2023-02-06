Компания АУМА выводит на рынок расширенную линейку редукторов и мотор- редукторов (02.02.2023)

Стандартная линейка редукторов производства AUMA Drives, используемых в оборудовании АУМА, расширена за

счет компактных редукторов и мотор-редукторов. Они применяются не только для трубопроводной арматуры, но и,

в первую очередь, для различных машин и оборудования. Новые области применения включают в себя:

системы безопасного подъема и опускания любых грузов,

лифтовые системы

конвейеры и эскалаторы,

системы высокоточного выравнивания гелиостатов в солнечных электростанциях и другие установки, где

требуются непрерывный режим работы оборудования, широкий диапазон передаточного отношения, высокий КПД

и неизменная надежность.

Под специальные требования заказчика компания готова разработать уникальные решения, необходимые для той

или иной сферы применения. AUMA Drives имеет 120-летний опыт в разработке и производстве различных

редукторов.За более подробной информацией просим обращаться по телефону обособленного подразделения ООО

«ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге: +7 (812) 339 14 38, доб. 405 или доб. 414.

https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/kompanija-auma-vyvodit-na-rynok-novuju-lineiku-reduktorov-i-motor-reduktorov/