НА САЙТЕ НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» В РАЗДЕЛАХ «О ПРЕДПРИЯТИИ» И «КОНТАКТЫ» НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

● ООО «ПО РЕМАРМ» основано в 2011 году в г. Пенза, как одно из подразделений НПО "ГАКС-АРМСЕРВИС".

● Предприятие занимается вопросами проектирования, изготовления и поставки технологического оборудования для различных

отраслей промышленности – газовой, нефтяной, нефтехимической, энергетической, коммунальной и других.

● Предприятие имеет собственные производственные, офисные и складские площади, расположенные на территории

Пензенского подшипникового завода. Производственные площади занимают более 4500 кв. м, офисно-лабораторные площади -

2200 кв. м. Станочный парк предприятия составляет свыше 100 единиц оборудования. Производство предприятия оснащено

современным оборудованием, что позволяет оперативно реагировать на требования рынка.

● Коллектив компании насчитывает около 200 опытных специалистов высокой квалификации.

● Работа ООО "ПО РЕМАРМ" основывается на технических знаниях, накопленных в результате 50-летней научной и

производственной деятельности ведущих специалистов предприятия.

● По результатам инженерной деятельности предприятия подготовлены и опубликованы монографии, технические справочники,

пособия, стандарты, касающиеся процесса диагностики, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры и оборудования для

ремонта и испытаний. Выпущено более 20 научных и производственно-практических изданий «Библиотеки арматурщика АЭС».

● Для информационной поддержки структур, занимающихся производством, ремонтом, эксплуатацией, закупкой

трубопроводной арматуры организация предоставляет услуги по справочно-информационному обеспечению и обучению

процессам и правилам проектирования, производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта трубопроводной

арматуры.

● В настоящее время на предприятии действует система менеджмента качества применительно к разработке, производству и

послепродажному обслуживанию выпускаемого оборудования, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO

9001:2015).

https://www.gaksnpo.ru/informaciya