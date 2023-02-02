НА САЙТЕ НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» В РАЗДЕЛАХ «О ПРЕДПРИЯТИИ» И «КОНТАКТЫ» НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

● ООО «ПО РЕМАРМ» основано в 2011 году в г. Пенза, как одно из подразделений НПО "ГАКС-АРМСЕРВИС".
● Предприятие занимается вопросами проектирования, изготовления и поставки технологического оборудования для различных
отраслей промышленности – газовой, нефтяной, нефтехимической, энергетической, коммунальной и других.
● Предприятие имеет собственные производственные, офисные и складские площади, расположенные на территории
Пензенского подшипникового завода. Производственные площади занимают более 4500 кв. м, офисно-лабораторные площади -
2200 кв. м. Станочный парк предприятия составляет свыше 100 единиц оборудования. Производство предприятия оснащено
современным оборудованием, что позволяет оперативно реагировать на требования рынка.
● Коллектив компании насчитывает около 200 опытных специалистов высокой квалификации.
● Работа ООО "ПО РЕМАРМ" основывается на технических знаниях, накопленных в результате 50-летней научной и
производственной деятельности ведущих специалистов предприятия.
● По результатам инженерной деятельности предприятия подготовлены и опубликованы монографии, технические справочники,
пособия, стандарты, касающиеся процесса диагностики, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры и оборудования для
ремонта и испытаний. Выпущено более 20 научных и производственно-практических изданий «Библиотеки арматурщика АЭС».
● Для информационной поддержки структур, занимающихся производством, ремонтом, эксплуатацией, закупкой
трубопроводной арматуры организация предоставляет услуги по справочно-информационному обеспечению и обучению
процессам и правилам проектирования, производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта трубопроводной
арматуры.
● В настоящее время на предприятии действует система менеджмента качества применительно к разработке, производству и
послепродажному обслуживанию выпускаемого оборудования, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO
9001:2015).
https://www.gaksnpo.ru/informaciya