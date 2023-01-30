Саратовский завод "Газаппарат" запустил производство новой запорной арматуры за 190 млн рублей из них заем ФРП - 150 млн

Саратовский завод "Газаппарат" при поддержке Фонда развития промышленности закупил высокотехнологичное
металлообрабатывающее оборудование. Это позволило запустить производство запорной арматуры, сообщает ТАСС
со ссылкой на информацию генерального директора предприятия Олега Шаронова. "Благодаря займу ФРП
предприятие запустило современное производство новой запорной арматуры. Помимо этого мы также выпускаем
газорегулирующую аппаратуру для газовых систем низкого и среднего давления. Мощность этого производства
составляет более 4 тысяч изделий в год. Таким образом, объем выручки предприятия увеличится на 30%", -
рассказал Шаронов. Инвестиции в создание нового производства составили 190 млн рублей, из них 149,5 млн рублей
- льготный заем по программе "Комплектующие изделия".
Источник: ТАСС, 27 января