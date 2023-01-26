САМСОН-АЭС. По результатам проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО «САМСОН КОНТРОЛС» получена лицензия на изготовления оборудования для АЭС

Условия действия лицензии дают право на изготовление арматуры трубопроводной, РОУ / БРОУ, устройств

дросселирующих, шумоглушителей, устройств запорных и герметизирующих, приводов пневматических и

позиционеров. Производственная площадка ООО «САМСОН КОНТРОЛС», расположенная в Ростовской области,

укомплектована передовым металлообрабатывающим (обрабатывающие центры HELLER, MAZAK, TRAUB и др.) и

измерительным оборудованием (КИМ ZEISS, FARO и др.), а также штатом высококвалифицированных

специалистов, что позволяет предприятию выпускать продукцию высочайшего качества. В настоящее время ООО

«САМСОН КОНТРОЛС» нацелено на плодотворное сотрудничество в сфере изготовления оборудования и его

компонентов с участниками рынка атомной энергетики РФ, а также Китая, Индии, Турции и других зарубежных

партнеров и открыто для рассмотрения соответствующих запросов.

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