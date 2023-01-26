Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

САМСОН-АЭС. По результатам проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО «САМСОН КОНТРОЛС» получена лицензия на изготовления оборудования для АЭС

26 января, 2023 13
Условия действия лицензии дают право на изготовление арматуры трубопроводной, РОУ / БРОУ, устройств 
дросселирующих, шумоглушителей, устройств запорных и герметизирующих, приводов пневматических и 
позиционеров.  Производственная площадка ООО «САМСОН КОНТРОЛС», расположенная в Ростовской области, 
укомплектована передовым металлообрабатывающим (обрабатывающие центры HELLER, MAZAK, TRAUB и др.) и 
измерительным оборудованием (КИМ ZEISS, FARO и др.), а также штатом высококвалифицированных 
специалистов, что позволяет предприятию выпускать продукцию высочайшего качества. В настоящее время ООО 
«САМСОН КОНТРОЛС» нацелено на плодотворное сотрудничество в сфере изготовления оборудования и его 
компонентов с участниками рынка атомной энергетики РФ, а также Китая, Индии, Турции и других зарубежных 
партнеров и открыто для рассмотрения соответствующих запросов. 
Данные на сайте ООО «САМСОН КОНТРОЛС»

← Вернуться