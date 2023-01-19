17 ЯНВАРЯ 2023. Опубликованы BIM-модели на шаровые краны ALSO универсальной серии

По многочисленным просьбам разработаны BIM-модели шаровых кранов ALSO универсальной серии основных
типов присоединения: под приварку, фланцевые, в том числе шаровые краны в строительную длину задвижки.
Cкачать BIM-модели в форматах RFA и RVT Вы можете в разделе меню «Проектанту/ ALSO (Универсальные)».
Необходимость формирования и ведения информационной модели (BIM), для повышения эффективного
планирования и строительства объектов, закреплена в Постановлении Правительства РФ № 331 от 05.03.2021.
BIM-технологии моделирования позволяют упростить процесс визуализации будущего объекта, за счет создания
полного виртуального аналога сооружения с наглядным использованием моделей шаровых кранов ALSO.
http://alsoarm.ru/index.php