САРАТОВ. БАНКРОТСТВО. Состоялась распродажа в ходе конкурсного производства ПАО «Тантал». Недвижимость, а также станки реализовали за 180,5 млн рублей. Покупателем выступило ЗАО «Курганспецарматура», входящее в в АО «НПО «ЭМК».

ПАО «Тантал» было признано банкротом в июле 2021 года. Новые собственники площадки намерены развивать

производство трубопроводной арматуры. Согласно данным, опубликованным в едином федеральном реестре

сведений о банкротстве, покупатель приобрел имущество, находившееся в залоге у ПАО «Сбербанк»: 10 зданий, в

том числе четыре недостроенных, два земельных участка, газопроводы низкого и высокого давления, линии

электропередачи, железнодорожные пути продолжительностью чуть менее километра, станки и т.д.

Заявление о признании ПАО «Тантал» банкротом в апреле 2019 года подало ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»,

долг перед которым на тот момент составлял 16,3 млн руб. На момент открытия конкурсного производства общий

долг «Тантала» составлял 1,07 млрд руб.

ВТБ начал заключать договора с клиентами среднего и малого бизнеса по программе промышленной

ипотеки. Первыми подписантами стали компании из Саратова, Пермского края и Калининграда. В частности,

среди участников: компании ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Альянсспецмаш» и др. Программа промышленной

ипотеки была запущена в России в сентябре 2022 года для предоставления льготных кредитов предприятиям на

покупку недвижимости для промышленного производства. Ипотека предусматривает льготное кредитование

предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства. Кредиты выдаются на срок до семи лет

по ставке до 5%. Максимальная величина кредита — 500 млн рублей. Заявки на участие в реализации механизма

промышленной ипотеки подали 15 кредитных организаций с кредитным портфелем более 60 млрд рублей для

порядка 500 заемщиков.

СМИ «Коммерсант-Средняя Волга», Банк ВТБ