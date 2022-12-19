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13 ДЕКАБРЯ 2022, ЧЕЛЯБИНСК. Обновление информации о запорно-регулирующих шаровых кранах ALSO В ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ

19 декабря, 2022 8
В разделе «Продукция» можно увидеть обновленную шкалу на стальном диске без полиамидного чехла, 
ознакомиться с габаритно-присоединительными размерами запорно-регулирующих кранов ALSO до DN 250. 
Первые запорно-регулирующие шаровые краны ALSO DN 250 были произведены по индивидуальному заказу и 
отгружены в начале 2022 года. На сегодняшний день данные краны доступны в общем каталоге ALSO.
В разделе «Проектанту» / «Запорно-Регулирующие» Вы сможете ознакомиться с обновленными моделям запорно-
регулирующих шаровых кранов ALSO в форматах DWG и STP. Обращаем ваше внимание на изменение 
расположения ниппелей для подключения измерительного оборудования. Теперь они расположены под углом 90°. 
Также в данном разделе сайта добавлены модели кранов с муфтовым типом присоединения.
http://alsoarm.ru/index.php/

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