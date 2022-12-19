13 ДЕКАБРЯ 2022, ЧЕЛЯБИНСК. Обновление информации о запорно-регулирующих шаровых кранах ALSO В ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ

В разделе «Продукция» можно увидеть обновленную шкалу на стальном диске без полиамидного чехла,

ознакомиться с габаритно-присоединительными размерами запорно-регулирующих кранов ALSO до DN 250.

Первые запорно-регулирующие шаровые краны ALSO DN 250 были произведены по индивидуальному заказу и

отгружены в начале 2022 года. На сегодняшний день данные краны доступны в общем каталоге ALSO.

В разделе «Проектанту» / «Запорно-Регулирующие» Вы сможете ознакомиться с обновленными моделям запорно-

регулирующих шаровых кранов ALSO в форматах DWG и STP. Обращаем ваше внимание на изменение

расположения ниппелей для подключения измерительного оборудования. Теперь они расположены под углом 90°.

Также в данном разделе сайта добавлены модели кранов с муфтовым типом присоединения.

http://alsoarm.ru/index.php/