В ноябре утвердили более десяти стандартов ИНТИ в нефтегазе (14.12.2022) 

Запорно-регулирующая арматура
🔹Арматура трубопроводная. Затворы дисковые поворотные
Трубопроводная продукция
🔹Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой
Система менеджмента качества
🔹Система менеджмента операционной деятельности
Динамическое оборудование
🔹Общепромышленные редукторы
🔹Герметичные центробежные насосы для нефтяной, нефтехимической
🔹Синхронные двигатели
Перспективные материалы
🔹Огнезащитные штукатурные составы
Ёмкостное оборудование
🔹Стационарная система отбора проб с измерительным люком
Нормы проектирования
🔹Контроль за объектами строительства
Энергетическое оборудование
🔹Дизельные электростанции
🔹Паровые турбины общего и специального назначения