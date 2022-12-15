Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

В ноябре утвердили более десяти стандартов ИНТИ в нефтегазе (14.12.2022) 

15 декабря, 2022 1
Запорно-регулирующая арматура
🔹Арматура трубопроводная. Затворы дисковые поворотные
 
Трубопроводная продукция 
🔹Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой

Система менеджмента качества
🔹Система менеджмента операционной деятельности  
 
Динамическое оборудование
🔹Общепромышленные редукторы
🔹Герметичные центробежные насосы для нефтяной, нефтехимической
🔹Синхронные двигатели
 
Перспективные материалы
🔹Огнезащитные штукатурные составы
 
Ёмкостное оборудование 
🔹Стационарная система отбора проб с измерительным люком
 
Нормы проектирования 
🔹Контроль за объектами строительства
 
Энергетическое оборудование
🔹Дизельные электростанции
🔹Паровые турбины общего и специального назначения

← Вернуться