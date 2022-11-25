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23 НОЯБРЯ АО «ОМК» (АО БАЗ)исполнилось 30 лет

25 ноября, 2022 10
В состав АО «ОМК» входят шесть металлургических и машиностроительных заводов, одна из крупнейших в стране 
вагоноремонтных компаний, сети металлосервисных и торговых предприятий. В компании – более 32 тыс. 
сотрудников. Индустриальная компания производит и поставляет продукты и комплексные решения для топливно-
энергетической, атомной, строительной и транспортной отраслей нашей страны. Практически в каждом вагоне 
метро, грузовых составах, скоростных и пассажирских поездах есть колеса производства АО «ОМК».
С начала 2000-х годов компания инвестировала в развитие промышленного производства более 350 млрд рублей, 
что составляет более 12% от всех инвестиций в черную металлургию в России, а также создала более 7,5 тыс. 
современных рабочих мест. АО «ОМК» работает в более чем 30 регионах России, является инициатором системных 
социальных и благотворительных проектов. Компания помогает улучшать городскую среду, строит объекты 
инфраструктуры в здравоохранении, образовании и спорте, реставрирует и делает доступными для всех людей 
объекты культурного и инженерного наследия, создает новые общественные пространства и городские сообщества. 
За последние 20 лет компания направила на это около 15 млрд рублей. Начиная с 2007 года компания является 
членом Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники».
Источник: ОПЖТ

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