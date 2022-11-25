23 НОЯБРЯ АО «ОМК» (АО БАЗ)исполнилось 30 лет

В состав АО «ОМК» входят шесть металлургических и машиностроительных заводов, одна из крупнейших в стране

вагоноремонтных компаний, сети металлосервисных и торговых предприятий. В компании – более 32 тыс.

сотрудников. Индустриальная компания производит и поставляет продукты и комплексные решения для топливно-

энергетической, атомной, строительной и транспортной отраслей нашей страны. Практически в каждом вагоне

метро, грузовых составах, скоростных и пассажирских поездах есть колеса производства АО «ОМК».

С начала 2000-х годов компания инвестировала в развитие промышленного производства более 350 млрд рублей,

что составляет более 12% от всех инвестиций в черную металлургию в России, а также создала более 7,5 тыс.

современных рабочих мест. АО «ОМК» работает в более чем 30 регионах России, является инициатором системных

социальных и благотворительных проектов. Компания помогает улучшать городскую среду, строит объекты

инфраструктуры в здравоохранении, образовании и спорте, реставрирует и делает доступными для всех людей

объекты культурного и инженерного наследия, создает новые общественные пространства и городские сообщества.

За последние 20 лет компания направила на это около 15 млрд рублей. Начиная с 2007 года компания является

членом Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники».

Источник: ОПЖТ