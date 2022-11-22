Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

АРМАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ. Производство газовой арматуры и оборудования в Чеченской республике и Республике Дагестан

22 ноября, 2022 13
Чеченская республика и Республика Дагестан известны своими запасами нефти, разведка и добыча которых стала 
импульсом развития промышленности. Но наряду с развитием нефтегазового комплекса в регионах развивалось и 
производство газового оборудования. ООО «Эделком» (г. Грозный) – одно из ключевых предприятий, 
способствующих развитию газификации России. Основными позициями, производимыми на предприятии, являются 
шкафные и блочные пункты редуцирования газа, а также газорегулирующее оборудование.
АО «Каспийский завод точной механики» («КЗТМ», г. Каспийск) специализируется на производстве газового 
оборудования: блочных и шкафных газорегуляторных пунктов, регуляторов давления газа, газовых фильтров и 
предохранительных клапанов. Сегодня деятельность завода абсолютно не зависит от импортных материалов и 
комплектующих. Высококвалифицированный персонал, технологичная производственная база, соответствующее 
стандартам качеству продукции и своевременные поставки готовой продукции на объекты компаний Группы 
«Газпром межрегионгаз» – все это характеризует заводы как надежных партнеров и высококлассных 
производителей газового оборудования. Начальник управления производственно-технического регулирования и 
допуска МТР «Газпром межрегионгаз» Вадим Харченко: «Организация производственных площадок, оснащенных 
современной техникой, освоение технологий производств и их совершенствование, а также внедрение собственных 
разработок способствуют развитию сетей газораспределения и газопотребления по всей стране».
https://asprogaz.ru/news/proizvodstvo-gazovogo-oborudovaniya-v-chechenskoy-respublike-i-respublike-dagestan/

← Вернуться