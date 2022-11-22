АРМАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ. Производство газовой арматуры и оборудования в Чеченской республике и Республике Дагестан

Чеченская республика и Республика Дагестан известны своими запасами нефти, разведка и добыча которых стала

импульсом развития промышленности. Но наряду с развитием нефтегазового комплекса в регионах развивалось и

производство газового оборудования. ООО «Эделком» (г. Грозный) – одно из ключевых предприятий,

способствующих развитию газификации России. Основными позициями, производимыми на предприятии, являются

шкафные и блочные пункты редуцирования газа, а также газорегулирующее оборудование.

АО «Каспийский завод точной механики» («КЗТМ», г. Каспийск) специализируется на производстве газового

оборудования: блочных и шкафных газорегуляторных пунктов, регуляторов давления газа, газовых фильтров и

предохранительных клапанов. Сегодня деятельность завода абсолютно не зависит от импортных материалов и

комплектующих. Высококвалифицированный персонал, технологичная производственная база, соответствующее

стандартам качеству продукции и своевременные поставки готовой продукции на объекты компаний Группы

«Газпром межрегионгаз» – все это характеризует заводы как надежных партнеров и высококлассных

производителей газового оборудования. Начальник управления производственно-технического регулирования и

допуска МТР «Газпром межрегионгаз» Вадим Харченко: «Организация производственных площадок, оснащенных

современной техникой, освоение технологий производств и их совершенствование, а также внедрение собственных

разработок способствуют развитию сетей газораспределения и газопотребления по всей стране».

https://asprogaz.ru/news/proizvodstvo-gazovogo-oborudovaniya-v-chechenskoy-respublike-i-respublike-dagestan/