Арматурный завод «Гусар»: выходим на новый уровень производства сверхсложной арматуры (03.11.2022)

Особенности конструкции шиберных задвижек делают их присутствие особенно уместным в

трубопроводных системах, которые обеспечивают перемещение сложных рабочих сред: отличающихся

высоким содержанием механических включений, обладающих повышенной вязкостью, пульпообразных

(пульпа образуется при смешивании твердых частиц и жидкости) и даже сыпучих. Технические

параметры и широкий диапазон функциональных возможностей — исчерпывающий все потребности

спектр размеров, значений давления и температуры — делают шиберные задвижки поистине

универсальной трубопроводной арматурой, востребованной в самых разных областях технологий.

Шиберные задвижки обладают уникальными техническими возможностями, включая быстродействие и

высокую герметичность, в том числе герметичность самого высокого класса А по ГОСТ Р 54808.

Чтобы занять определённую нишу на рынке сбыта арматурной продукции в РФ, специалисты

технической службы разработали шиберную задвижку диаметром 800 мм на номинальное давление 10

МПа для крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводорода

«Восток Ойл». Эта разработка — полностью заслуга коллектива ООО «Гусар». Весь конструктив и

технология обработки деталей задвижки разработаны и реализованы на нашем производстве. В

конструкции задвижки применен лито-сварной корпус. Комплектующие, которые ранее закупали за

рубежом, заменены на детали, произведенные на нашем заводе. Для усовершенствования и снижения

себестоимости продукта специалисты технологического отдела и производственной службы провели

большую работу по переводу механической обработки детали крестовина задвижки шиберной диаметром

800 мм на номинальное давление 10 МПа с обрабатывающего центра Trevisan 1200 на Trevisan 900.

Разработаны, изготовлены и внедрены в производство уникальные приспособления для:

• фрезеровки прибылей крестовины;

• токарной обработки патрубков, подседельного пространства, кромок под приварку днища и верхнего

фланца крестовины.

Для расширения производственных возможностей предприятия и обеспечения концентрации

технологических операций на одной производственной площадке инженеры-технологи ведут

планомерную работу по осваиванию технологии запрессовки уплотнений в седла задвижек шиберных, не

только для ЗШ 800, но и для других типоразмеров задвижек. В настоящее время мы выходим на серийное

производство данных задвижек свыше 20 штук в месяц.

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