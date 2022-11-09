Арматурный завод «Гусар»: выходим на новый уровень производства сверхсложной арматуры (03.11.2022)

Особенности конструкции шиберных задвижек делают их присутствие особенно уместным в
трубопроводных системах, которые обеспечивают перемещение сложных рабочих сред: отличающихся
высоким содержанием механических включений, обладающих повышенной вязкостью, пульпообразных
(пульпа образуется при смешивании твердых частиц и жидкости) и даже сыпучих. Технические
параметры и широкий диапазон функциональных возможностей — исчерпывающий все потребности
спектр размеров, значений давления и температуры — делают шиберные задвижки поистине
универсальной трубопроводной арматурой, востребованной в самых разных областях технологий.
Шиберные задвижки обладают уникальными техническими возможностями, включая быстродействие и
высокую герметичность, в том числе герметичность самого высокого класса А по ГОСТ Р 54808.
Чтобы занять определённую нишу на рынке сбыта арматурной продукции в РФ, специалисты
технической службы разработали шиберную задвижку диаметром 800 мм на номинальное давление 10
МПа для крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводорода
«Восток Ойл». Эта разработка — полностью заслуга коллектива ООО «Гусар». Весь конструктив и
технология обработки деталей задвижки разработаны и реализованы на нашем производстве. В
конструкции задвижки применен лито-сварной корпус. Комплектующие, которые ранее закупали за
рубежом, заменены на детали, произведенные на нашем заводе. Для усовершенствования и снижения
себестоимости продукта специалисты технологического отдела и производственной службы провели
большую работу по переводу механической обработки детали крестовина задвижки шиберной диаметром
800 мм на номинальное давление 10 МПа с обрабатывающего центра Trevisan 1200 на Trevisan 900.
Разработаны, изготовлены и внедрены в производство уникальные приспособления для:
• фрезеровки прибылей крестовины;
• токарной обработки патрубков, подседельного пространства, кромок под приварку днища и верхнего
фланца крестовины.
Для расширения производственных возможностей предприятия и обеспечения концентрации
технологических операций на одной производственной площадке инженеры-технологи ведут
планомерную работу по осваиванию технологии запрессовки уплотнений в седла задвижек шиберных, не
только для ЗШ 800, но и для других типоразмеров задвижек. В настоящее время мы выходим на серийное
производство данных задвижек свыше 20 штук в месяц.
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2991