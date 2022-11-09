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Арматурный завод «Гусар»: выходим на новый уровень производства сверхсложной арматуры (03.11.2022)

09 ноября, 2022 5
Особенности конструкции шиберных задвижек делают их присутствие особенно уместным в 
трубопроводных системах, которые обеспечивают перемещение сложных рабочих сред: отличающихся 
высоким содержанием механических включений, обладающих повышенной вязкостью, пульпообразных 
(пульпа образуется при смешивании твердых частиц и жидкости) и даже сыпучих. Технические 
параметры и широкий диапазон функциональных возможностей — исчерпывающий все потребности 
спектр размеров, значений давления и температуры — делают шиберные задвижки поистине 
универсальной трубопроводной арматурой, востребованной в самых разных областях технологий.
Шиберные задвижки обладают уникальными техническими возможностями, включая быстродействие и 
высокую герметичность, в том числе герметичность самого высокого класса А по ГОСТ Р 54808.
        Чтобы занять определённую нишу на рынке сбыта арматурной продукции в РФ, специалисты 
технической службы разработали шиберную задвижку диаметром 800 мм на номинальное давление 10 
МПа для крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводорода 
«Восток Ойл». Эта разработка — полностью заслуга коллектива ООО «Гусар». Весь конструктив и 
технология обработки деталей задвижки разработаны и реализованы на нашем производстве. В 
конструкции задвижки применен лито-сварной корпус. Комплектующие, которые ранее закупали за 
рубежом, заменены на детали, произведенные на нашем заводе. Для усовершенствования и снижения 
себестоимости продукта специалисты технологического отдела и производственной службы провели 
большую работу по переводу механической обработки детали крестовина задвижки шиберной диаметром 
800 мм на номинальное давление 10 МПа с обрабатывающего центра Trevisan 1200 на Trevisan 900. 
Разработаны, изготовлены и внедрены в производство уникальные приспособления для: 
• фрезеровки прибылей крестовины;
• токарной обработки патрубков, подседельного пространства, кромок под приварку днища и верхнего 
фланца крестовины.
        Для расширения производственных возможностей предприятия и обеспечения концентрации 
технологических операций на одной производственной площадке инженеры-технологи ведут 
планомерную работу по осваиванию технологии запрессовки уплотнений в седла задвижек шиберных, не 
только для ЗШ 800, но и для других типоразмеров задвижек. В настоящее время мы выходим на серийное 
производство данных задвижек свыше 20 штук в месяц.
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2991


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