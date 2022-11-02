НовГУ. Лаборатория «Интеллектуальная электроника» представила прототип прибора для верифицирования запорной арматуры без её снятия с трубопровода 

По нормативам вся запорная арматура, использующаяся на предприятиях, таких как «Акрон», должна регулярно
проходить поверки: насколько хорошо она закрывает поток вещества, перемещаемый по трубе. Для поверки нужно
остановить поток жидкости, газа или другого вещества, которое течет по трубам, развинтить фланцы (деталь для и
герметичного соединения труб – прим. ред.) на клапанах запорной арматуры, снять ее, отнести специализированный
центр и там провести верификацию. Это — лишнее время, которое вынуждена тратить компания. Наши учёные
предложили устройство, которое позволяет проводить поверку без снятия арматуры, прямо в процессе эксплуатации
оборудования. Устройство учитывает несколько параметров: усилия, величину перемещения штока, давление
(элемент, передающий поступательное усилие от исполнительного механизма к запирающему элементу – прим.
ред.). Используя математический аппарат, который может оценить работоспособность клапана, делается
заключение, как он работает, и дается поверочная оценка для запорного устройства. Прототип устройства выполнен
по заказу одного из новгородских предприятий. Поставка устройства заказчику ожидается в ближайшее время.
https://www.novsu.ru/university/press/news/221492/?ysclid=l9z6kcb934698672254