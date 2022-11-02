НовГУ. Лаборатория «Интеллектуальная электроника» представила прототип прибора для верифицирования запорной арматуры без её снятия с трубопровода 

По нормативам вся запорная арматура, использующаяся на предприятиях, таких как «Акрон», должна регулярно

проходить поверки: насколько хорошо она закрывает поток вещества, перемещаемый по трубе. Для поверки нужно

остановить поток жидкости, газа или другого вещества, которое течет по трубам, развинтить фланцы (деталь для и

герметичного соединения труб – прим. ред.) на клапанах запорной арматуры, снять ее, отнести специализированный

центр и там провести верификацию. Это — лишнее время, которое вынуждена тратить компания. Наши учёные

предложили устройство, которое позволяет проводить поверку без снятия арматуры, прямо в процессе эксплуатации

оборудования. Устройство учитывает несколько параметров: усилия, величину перемещения штока, давление

(элемент, передающий поступательное усилие от исполнительного механизма к запирающему элементу – прим.

ред.). Используя математический аппарат, который может оценить работоспособность клапана, делается

заключение, как он работает, и дается поверочная оценка для запорного устройства. Прототип устройства выполнен

по заказу одного из новгородских предприятий. Поставка устройства заказчику ожидается в ближайшее время.

https://www.novsu.ru/university/press/news/221492/?ysclid=l9z6kcb934698672254