Ярославский НПО «Регулятор» до конца года закупает автоматическую линию по сборке печатных плат для электропневматических позиционеров применительно к регулирующим клапанам (или кто ушел с рынка РК)

В связи с санкционной политикой западных стран поставки в РФ электропневматических позиционеров резко сокращены. С

рынка ушли практически все мировые бренды — ABB, SIEMENS, SAMSON, SCHNEIDER, SMC, FLOWSERVE и др.

Параллельный импорт не только увеличивает стоимость и сроки поставки изделий, но и лишает российских пользователей

запасных частей, технической поддержки. Последнее обстоятельство несет риски безопасности и полной остановки многих

производственных обьектов. До настоящего момента НПО Регулятор выпускало электропневматические позиционеры SMART

Регулятор AM800 во взрывобезопасном исполнении. До конца 2022 года будет запущено производство модели в

общепромышленном исполнении. Объёмы производства ограничиваются длительностью сборки электроники.

Для удовлетворения значительно возросших запросов рынка предприятие закупает автоматическую линию по сборке печатных

плат. Линия будет позволять в автоматическом режиме наносить припой, расставлять электронные компоненты и осуществлять

их пайку. Ошибки, свойственные человеку при выполнении таких работ будут исключены. Запуск линии будет осуществлен до

конца 2022 года.

http://nporeg.ru/novosti/298-npo-regulyator-zakupaet-avtomaticheskuyu-liniyu-po-sborke-pechatnykh-plat?ysclid=l9he13us2r814451530