Ярославский НПО «Регулятор» до конца года закупает автоматическую линию по сборке печатных плат для электропневматических позиционеров применительно к регулирующим клапанам (или кто ушел с рынка РК)

В связи с санкционной политикой западных стран поставки в РФ электропневматических позиционеров резко сокращены. С
рынка ушли практически все мировые бренды — ABB, SIEMENS, SAMSON, SCHNEIDER, SMC, FLOWSERVE и др.
Параллельный импорт не только увеличивает стоимость и сроки поставки изделий, но и лишает российских пользователей
запасных частей, технической поддержки. Последнее обстоятельство несет риски безопасности и полной остановки многих
производственных обьектов. До настоящего момента НПО Регулятор выпускало электропневматические позиционеры SMART
Регулятор AM800 во взрывобезопасном исполнении. До конца 2022 года будет запущено производство модели в
общепромышленном исполнении. Объёмы производства ограничиваются длительностью сборки электроники.
Для удовлетворения значительно возросших запросов рынка предприятие закупает автоматическую линию по сборке печатных
плат. Линия будет позволять в автоматическом режиме наносить припой, расставлять электронные компоненты и осуществлять
их пайку. Ошибки, свойственные человеку при выполнении таких работ будут исключены. Запуск линии будет осуществлен до
конца 2022 года.
http://nporeg.ru/novosti/298-npo-regulyator-zakupaet-avtomaticheskuyu-liniyu-po-sborke-pechatnykh-plat?ysclid=l9he13us2r814451530