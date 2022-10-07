Американская компания Emerson Electric, которая еще в мае объявила об уходе из России, заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса.

В сделку входит челябинская «дочка» — Промышленная группа «Метран». Новым собственником станет
местная управленческая команда. По официальному сообщению компании: «Emerson объявила о заключении
соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая «Метран» — производственную дочернюю компанию в
России, и ООО «Эмерсон» — организацию, осуществляющую продажи и сервис, местному руководству». Сделка
подлежит одобрению со стороны регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных
условий закрытия, добавили в Emerson. А также заверили, что будут тесно сотрудничать с местным руководством в
России, чтобы обеспечить плавный переход для сотрудников в ходе этого процесса. Американцы называли
челябинский завод ключевым активом не только в России, но и в странах СНГ. Ранее гендиректор Промышленной
группы «Метран» Антон Дружинин сообщал, что российское руководство компании заинтересовано в сохранении и
развитии «Метрана» как высокотехнологичного инновационного бизнеса. Промышленная группа «Метран» ведет
историю с 1992 года. В 1998 году арендовала площадку завода «Прибор». В 2004-м Emerson стала стратегическим
инвестором «Метрана», в 2009-м приобрела 100% акций компании. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2021
года, выручка выросла на 16% — до 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей.
Сайт Emerson, октябрь