Американская компания Emerson Electric, которая еще в мае объявила об уходе из России, заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса.

В сделку входит челябинская «дочка» — Промышленная группа «Метран». Новым собственником станет

местная управленческая команда. По официальному сообщению компании: «Emerson объявила о заключении

соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая «Метран» — производственную дочернюю компанию в

России, и ООО «Эмерсон» — организацию, осуществляющую продажи и сервис, местному руководству». Сделка

подлежит одобрению со стороны регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных

условий закрытия, добавили в Emerson. А также заверили, что будут тесно сотрудничать с местным руководством в

России, чтобы обеспечить плавный переход для сотрудников в ходе этого процесса. Американцы называли

челябинский завод ключевым активом не только в России, но и в странах СНГ. Ранее гендиректор Промышленной

группы «Метран» Антон Дружинин сообщал, что российское руководство компании заинтересовано в сохранении и

развитии «Метрана» как высокотехнологичного инновационного бизнеса. Промышленная группа «Метран» ведет

историю с 1992 года. В 1998 году арендовала площадку завода «Прибор». В 2004-м Emerson стала стратегическим

инвестором «Метрана», в 2009-м приобрела 100% акций компании. По данным «Контур.Фокуса» на конец 2021

года, выручка выросла на 16% — до 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей.

Сайт Emerson, октябрь



