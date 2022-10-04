Легендарная МОТОВИЛИХА (Мотовилихинские заводы, фонтанная арматура) выставлена на продажу за 3 млрд рублей (04.10.2022)

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» объявил закрытые торги по продаже имущественного
комплекса должника единым лотом. Как следует из сообщения на ЕФРСБ, на торги выставляются активы,
находящиеся в залоге у конкурсных кредиторов, а также здания различного назначения, производственное
оборудование, другое движимое и недвижимое имущество. Начальная цена лота составляет 9,24 млрд руб.
Положение о продаже имущества машхолдинга ранее утвердил Арбитражный суд Пермского края. ПАО
«Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня
ряда модификаций, также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия
для нефтегазовой промышленности, в том числе фонтанную арматуру. В марте 2018 года общество вошло в
процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.
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