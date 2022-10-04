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Легендарная МОТОВИЛИХА (Мотовилихинские заводы, фонтанная арматура) выставлена на продажу за 3 млрд рублей (04.10.2022)

04 октября, 2022 11
Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» объявил закрытые торги по продаже имущественного 
комплекса должника единым лотом. Как следует из сообщения на ЕФРСБ, на торги выставляются активы, 
находящиеся в залоге у конкурсных кредиторов, а также здания различного назначения, производственное 
оборудование, другое движимое и недвижимое имущество. Начальная цена лота составляет 9,24 млрд руб. 
Положение о продаже имущества машхолдинга ранее утвердил Арбитражный суд Пермского края. ПАО 
«Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня 
ряда модификаций, также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия 
для нефтегазовой промышленности, в том числе фонтанную арматуру. В марте 2018 года общество вошло в 
процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.
Подробнее Коммерсантhttps://www.tek-all.ru/news/id9268-motovilihinskie-zavodi-vistavili-na-prodazhu/: 

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