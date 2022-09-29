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Американская компания Emerson Electric, которая еще в мае объявила об уходе из России, заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса. В периметр сделки входит челябинская «дочка» — ПГ «Метран» (28.09.2022)

29 сентября, 2022 7
Новым собственником станет местная управленческая команда. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили 
представители компании Emerson. Emerson объявила о заключении соглашения о продаже своего российского 
бизнеса, включая «Метран» — производственную дочернюю компанию в России, и ООО «Эмерсон» — 
организацию, осуществляющую продажи и сервис, местному руководству, — говорится в официальном сообщении 
компании Emerson. — Это объявление последовало за майским заявлением компании о выходе из российского 
бизнеса и изучении стратегических вариантов продажи «Метрана» Сделка подлежит одобрению со стороны 
регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных условий закрытия, добавили в 
Emerson. А также заверили, что будут тесно сотрудничать с местным руководством в России, чтобы обеспечить 
плавный переход для сотрудников в ходе этого процесса. В 2021 финансовом году на Россию приходилось примерно 
1,5% от общего объема продаж Emerson, отметили американцы. Убыток от вынужденного ухода из России бывшие 
владельцы оценили в 162 миллиона долларов. Американцы называли челябинский завод ключевым активом не 
только в России, но и в странах СНГ. Ранее гендиректор Промышленной группы «Метран» Антон Дружинин 
сообщал, что российское руководство компании заинтересовано в сохранении и развитии «Метрана» как 
высокотехнологичного инновационного бизнеса. Выход Emerson из бизнеса планируется реализовать путем 
передачи его в доверительное управление специально созданному российскому юридическому лицу. Какому 
именно, пока точно сказать трудно. Но 12 августа этого года зарегистрированы две компании, в названии которых 
есть слово «Метран». Это ООО «Метран холдинг» и ООО «Метран проект». По данным «Контур. Фокус», 
совладельцами обоих компаний — по 50% уставного капитала — являются гендиректор АО «Промышленная группа 
"Метран"» Антон Дружинин и гендиректор ООО «Эмерсон» Николай Шестаков. Вероятно, именно они и будут 
новыми владельцами бизнеса, проданного Emerson.
https://74.ru/text/business/2022/09/27/71689730/?ysclid=l8mhimcnx313518422


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