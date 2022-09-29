Американская компания Emerson Electric, которая еще в мае объявила об уходе из России, заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса. В периметр сделки входит челябинская «дочка» — ПГ «Метран» (28.09.2022)

Новым собственником станет местная управленческая команда. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили

представители компании Emerson. Emerson объявила о заключении соглашения о продаже своего российского

бизнеса, включая «Метран» — производственную дочернюю компанию в России, и ООО «Эмерсон» —

организацию, осуществляющую продажи и сервис, местному руководству, — говорится в официальном сообщении

компании Emerson. — Это объявление последовало за майским заявлением компании о выходе из российского

бизнеса и изучении стратегических вариантов продажи «Метрана» Сделка подлежит одобрению со стороны

регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных условий закрытия, добавили в

Emerson. А также заверили, что будут тесно сотрудничать с местным руководством в России, чтобы обеспечить

плавный переход для сотрудников в ходе этого процесса. В 2021 финансовом году на Россию приходилось примерно

1,5% от общего объема продаж Emerson, отметили американцы. Убыток от вынужденного ухода из России бывшие

владельцы оценили в 162 миллиона долларов. Американцы называли челябинский завод ключевым активом не

только в России, но и в странах СНГ. Ранее гендиректор Промышленной группы «Метран» Антон Дружинин

сообщал, что российское руководство компании заинтересовано в сохранении и развитии «Метрана» как

высокотехнологичного инновационного бизнеса. Выход Emerson из бизнеса планируется реализовать путем

передачи его в доверительное управление специально созданному российскому юридическому лицу. Какому

именно, пока точно сказать трудно. Но 12 августа этого года зарегистрированы две компании, в названии которых

есть слово «Метран». Это ООО «Метран холдинг» и ООО «Метран проект». По данным «Контур. Фокус»,

совладельцами обоих компаний — по 50% уставного капитала — являются гендиректор АО «Промышленная группа

"Метран"» Антон Дружинин и гендиректор ООО «Эмерсон» Николай Шестаков. Вероятно, именно они и будут

новыми владельцами бизнеса, проданного Emerson.

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