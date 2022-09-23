Минобороны: бронь и приоритеты призыва при частичной мобилизации (22.09.2022)

В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

Как уточнил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС в рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться:

забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанные временно негодными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают без мужа.

По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», на отсрочку имеют право члены Совета Федерации и депутаты Госдумы; получившие бронь по решению правительства; признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев); ухаживающие за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, которые могут этим заниматься; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет; имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом троих детей в возрасте до 16 лет на иждивении.

В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. "Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", - пояснил представитель Генштаба.

Подробнее на РБКhttps://www.tek-all.ru/news/id9178-kto-imeet-bron-pri-chastichnoy-mobilizatsii/