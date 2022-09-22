МК «СПЛАВ» - ПАО «КОНТУР»: 10 000 ЕДИНИЦ АРМАТУРЫ ДЛЯ АЭС РУППУР В БАНГЛАДЕШ (21.09.2022)

Основную производственную площадку Машиностроительной Корпорации «Сплав», ПАО «Контур», посетил представитель

комиссии по атомной энергии Бангладеш в России доктор Хасан и аудиторская группа АО «АСЭ». Инжиниринговый дивизион

«Росатома» осуществляет проектирование и строительство АЭС в России и за рубежом, и на «Сплаве» его представители — не

впервые. Предприятие одновременно участвует в 6 проектах строительства новых АЭС, включая и возведение 2-х энергоблоков

на АЭС Руппур. Продукцию для станции в Бангладеш «Сплав» поставляет с 2020 года. В январе был заключен очередной

договор на производство еще 10 000 единиц арматуры для АЭС Руппур. Основной целью визита делегации стала проверка

готовности предприятия к исполнению нового контракта и соблюдение требований к качеству. В период пандемии аудит

проводился в удаленном формате, и этот приезд представителя инозаказчика со стороны Бангладеш стал первым после снятия

ограничений. Аудиторская группа изучила техническую документацию по всем сферам производства и конструирования

оборудования и осмотрела производственную площадку. Как отметила коммерческий директор МК «Сплав» Юлия Пенязь,

«работа с аудиторами прошла конструктивно, мы готовы к плодотворному всестороннему сотрудничеству».

http://mksplav.ru/blog/2022/09/21/10-000-edinic-armatury-dlya-aes-ruppur-v-bangladesh/