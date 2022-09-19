СДТ: за первое полугодие компания «Серебряный мир 2000» увеличила объем отгружаемой продукции на 50% больше чем за весь 2021 год

За 1-ое полугодие 2022 года компания отгрузила на 50% больше продукции, чем за весь 2021 год. Были увеличены

поставки соединительных деталей трубопроводов и металлоконструкций для следующих компаний: ПАО

«Газпром», НК «Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», ООО «Сибур».

В рамках реализации проектов мы поставили комплектующие с антикоррозийным покрытием:

Отводы;

Тройники переходы;

Днища;

Металлоконструкции;

А также гнутые отводы собственного производства (ООО «СМ Деталь»).

Компания «Серебряный мир 2000» более 20 лет занимается не только поставками, но и производством

соединительных деталей трубопроводов. Наши специалисты обладают не только профильными знаниями, но и

внушительным опытом работы, цеха оснащены современным оборудованием, что позволяет изготавливать детали

по требованиям заказчиков. У нас несколько производственных площадок и тщательно проработанная логистика.

Продукция «СМ Деталь» лицензирована, регулярно успешно проходит независимые экспертизы и допущена для

обеспечения нужд ряда крупнейших компаний, таких как: «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Роснефть» и так далее.

Подробно ознакомиться с продукцией производства «ООО «Серебряный мир 2000», а также со всеми стандартами,

сертификатами, ТУ вы можете на нашем сайте:https://www.sm2000.ru/proizvodstvo/. Или звоните нам по телефону

+7 (343) 385-05-85, и мы проконсультируем вас по любому вопросу

https://www.sm2000.ru/company-news/385/