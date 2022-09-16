ПЕНТА-АРМ: ПРОРЫВ НА РЫНКИ СПГ. Изготовлены опытные образцы DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, успешно прошедшие криогенные испытания на принадлежащих компании испытательных стендах.

В 2020 г. специалисты АО «ПЕНТА-АРМ» начали выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке криогенной запорно-регулирующей арматуры. К настоящему времени АО «ПЕНТА-АРМ» успешно разработало криогенные дисковые затворы для применения в составе технологических линий производств СПГ, на предприятиях по производству, хранению и транспортированию СПГ в условиях критических отрицательных температур (до минус 196ºС). Выполнен этап НИР, разработан в полном объеме комплект РКД на криогенные дисковые поворотные затворы типоразмерного ряда DN050…1600 PN1,6…16,0 Мпа, разработана программа и методика испытаний, технические условия, руководство по эксплуатации, получены сертификаты и декларации о соответствии. Изготовлены опытные образцы DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, успешно прошедшие общепромышленные и криогенные испытания на принадлежащих компании испытательных стендах. В сентябре 2022 г. в адрес АО «ПЕНТА-АРМ» будет поставлен криогенный испытательный стенд для испытаний арматуры больших типоразмеров. АО «ПЕНТА-АРМ» полностью оснащено оборудованием для разрушающего и неразрушающего контроля, входного контроля, типовых испытаний, периодических испытаний, приемочных испытаний и приемо-сдаточных испытаний, а именно комплекс специализированного испытательного оборудования для проведения криогенных испытаний, стенд для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры, спектрометр, координатно-измерительный прибор с лазерным щупом, стенд для определения ударной вязкости металла, твердомер, толщиномер покрытий, наборы визуально-измерительного контроля, поверочные плиты, прибор ультразвукового контроля, профилемеры, нутромеры, глубиномеры, динамометрические ключи, оборудование для капиллярного исследования, и пр. Все оборудование поверено, сотрудники имеют соответствующие разрешительные документы для работы на нем. В марте 2022 г. АО «ПЕНТА-АРМ» успешно прошло аудит компанией ПАО «Криогенмаш». В настоящий момент осуществляется отгрузка пилотной партии криогенных поворотных затворов, успешно прошедших испытания.

Новая криогенная арматура АО «ПЕНТА-АРМ» была представлена 13-15 сентября на 9-ой выставке «Криоген-Экспо. Промышленные газы - 2022» - единственной в России международной специализированной выставки криогенных технологий и оборудования, проводимой в Москве ежегодно с 2002 года. Она заслуженно заняла свое место в календаре международных выставок, получила признание российских и зарубежных представителей научных кругов, разработчиков технологий и производителей оборудования в сфере криогеники и промышленных газов, объединяя их на одной площадке.

МЦ ТПА, журнал ТПА №4(122), 16 сентября