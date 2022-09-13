Какие отрасли экономики получат поддержку в 100 млрд рублей. Оборудование для СПГ получит только 2 млрд - это мало!? (отрывок стенограммы заседания Правительства РФ, размещено 12 сентября)

М.Мишустин: Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности. Направим на эти цели более 100 млрд рублей. Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолётов МС-21. И ещё 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения. Внешние ограничения осложнили ситуацию с поставками комплектующих и оборудования для нужд кораблестроения и привели к значительному росту затрат. Поэтому направим ещё 15 млрд рублей на программу льготного лизинга морских судов. В целом предполагается строительство на отечественных верфях и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года. Также адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идёт работа по новому ледоколу для Северо-Западного бассейна.

Принято решение докапитализировать Фонд развития промышленности более чем на 8 млрд рублей. Отдельно выделим 4 млрд на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Её продукция используется практически во всех отраслях, особенно высокотехнологичных. При этом её собственные производственные мощности пока недостаточно развиты. Также направим 2 млрд рублей на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.

https://www.tek-all.ru/news/id9088-pravitelstvo-dast-deneg-na-razrabotku-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-szhizhennogo-prirodnogo-gaza/