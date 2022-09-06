Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта будет продлена до конца 2023 года

Министр заявил, что в России продлены параллельный импорт, упрощенный порядок декларирования импортной продукции и ускорение таможенных процедур. «На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств»,— сообщил министр в ходе совещания по развитию Северо-Западного федерального округа. Президент России Владимир Путин легализовал параллельный импорт в конце июня текущего года. В рамках этого решения допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территории России. В список разрешенных к параллельному импорту товаров, в частности, входит электроника, несколько брендов автохимии и инструменты, необходимые для российской промышленности. В Минпромторге сообщали, что объем параллельного импорта с момента запуска к середине августа достиг почти 6,5 млрд долларов. По словам вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, к концу года этот показатель может вырасти до 16 млрд долларов.

Источник: www.kommersant.ru https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/09/05/item19416