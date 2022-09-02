мк «сплав»: НА ВСТРЕЧЕ С КОЛЛЕКТИВОМ ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ предприятия в 2022 году

В конце августа на «Сплаве» прошла очередная встреча генерального директора с коллективом предприятия. Такие мероприятия проводятся регулярно и пользуются у работников стабильным интересом. На встречу приходят все желающие. В формате открытого диалога идет обсуждение реализуемых проектов, планов и направлений развития. Ведь всё задуманное воплощается в жизнь командой, и такие мероприятия помогают выработать единое мнение, сверить курс и услышать от сотрудников полезные предложения и новые идеи. В рамках подготовки и во время встречи работники могут задать любые интересующие их вопросы, по которым обязательно будет принято решение. На встрече генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская подвела промежуточные итоги работы предприятия. В первом полугодии объем отгрузок вырос на 30%, что является очень хорошей динамикой и говорит о стабильной и слаженной работе всего коллектива.

— Предприятие работает в режиме многозадачности, какой не бывало ранее. Работы очень много, мы одновременно ведем поставки сразу по нескольким атомным проектам – АЭС Аккую, Руппур, Куданкулам, Тяньваньская, Сюйдапу, Курская АЭС-2, ЗИП для Белорусской АЭС. Начата подготовка к нашему участию в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. По одному из ключевых проектов – строительству АЭС Куданкулам в Индии – мы существенно ускорили темпы и эффективность приёмки продукции инозаказчиком. И сделать это удалось благодаря четкой работе всей нашей команды в тесном взаимодействии с представителями Росатома и ИКАЭЛ.

Как отметила Наталья Орловская, сегодня статус «Сплава» и в арматурной отрасли, и в регионе как никогда высок. Предприятие уверенно шаг за шагом реализует все намеченные проекты, снижает потери, повышает производительность труда. От этого зависит и рост доходов сотрудников. На встрече было озвучено очередное повышение с 1 сентября зарплат отдельных категорий работников, чьи оклады в первую очередь должны быть доведены до конкурентоспособного уровня. В среднем их зарплата вырастет на 10%. На декабрь запланирована очередная общезаводская индексация зарплат, которая коснется, в том числе, и тех специалистов, кого затронет сентябрьское повышение: их зарплаты будут повышены за год второй раз.

http://mksplav.ru/blog/2022/09/01/na-vstreche-s-kollektivom-podvedeny-promezhutochnye-itogi-raboty-mk-splav/