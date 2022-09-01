В июле благодаря полулегальным схемам параллельного импорта через Белоруссию, Турцию и Киргизию поставки комплектующих (ЗИП, навесное оборудование) снизили темпы падения в машиностроении

Подробное исследование июльских результатов промпроизводства аналитиками ЦМАКП обнаруживает примечательный факт,

указывающий на вероятный сдвиг в поставках в РФ импортных комплектующих. Их рост, по оценкам экономистов центра,

притормозил снижение выпуска машин и оборудования с февраля 2022 года (на 3–4% в месяц): в июле темп снижения их

производства оценивается лишь в 0,9%. «Впрочем, июльский относительный позитив связан со скачком производства подъемно-

транспортного оборудования. При этом по большинству других видов оборудования снижение пока продолжается»,— замечают

в центре.

Тем не менее наряду с ростом объемов нефтепереработки, а также производства в металлургии и химии торможение спада

выпуска машин и оборудования послужило тому, что аналитики центра, как и Росстата ), фиксируют «разворот тренда» в

промышленном производстве (за вычетом «засекреченных позиций», чтобы снять влияние на выпуск продукции ВПК). При этом,

хотя в годовом измерении очищенные от влияния ВПК масштабы снижения промпроизводства более ощутимы (по данным

Росстата, в июле выпуск был на 4,2% выше, а по данным ЦМАКП, на 1,4% ниже среднемесячного объема 2019 года), разворот

тренда все же просматривается: к предшествующему месяцу темпы выпуска стали положительными (1,1% в июле после минус

0,3% в июне и минус 1,2% в мае).

Начало восстановления ввоза в РФ промежуточных иностранных товаров фиксируется зеркальными данными не только

благодаря полулегальным схемам параллельного импорта через Белоруссию, Турцию и Киргизию, поставки из которых в

последние месяцы растут на десятки процентов. В июне превысил отметку €1,1 млрд и экспорт промышленного оборудования и

из стран ЕС, хотя еще в мае он составлял около €900 млн, свидетельствует Евростат.

Коммерсант, https://www.tek-all.ru/news/id9029-podrobnoe-issledovanie-iulskih-rezultatov-promproizvodstva/



