ГОСПЛАН И ГОССНАБ. Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в «квазиплан» (отрывок)

Новое поколение импортозамещения будет основано на базе крупных «вытягивающих» проектов (или проектов-маяков, стратегических инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами). Квазиплановый режим планируется распространить, например, на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования, сказал один из источников. «Иначе в нынешних условиях просто не начать производить», — подчеркнул он, добавив, что Минпромторг разработал «линейки продукции, в которых могут быть заключены долгосрочные контракты и где государство может создать «длинное плечо» по спросу». По его словам, новую модель предполагается запустить уже осенью этого года. Организационная модель импортозамещения может быть выстроена следующим образом: у Минпромторга был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. Перечень насчитывал более 2 тыс. наименований. В первую очередь государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести, и, наконец, если удастся их найти, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны.

Новая схема импортозамещения не станет всеобъемлющим госпланом, уверяет источник, знакомый с инициативой. По его словам, власти понимают, что он сейчас никому не нужен. Кроме того, введение полноценного госплана в принципе невозможно, так как он предполагает, что все средства производства принадлежат государству. Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», заявлял ранее вице-премьер Денис Мантуров. С финансовой точки зрения модель будет работать по принципам кластеров. Минпромторг и Минфин собрали набор преференций, таких как государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, СПИК.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/08/22/item19378, 23 августа