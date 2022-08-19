Отмазка «сначала Родина, а потом — финансы...» не проходит. Чиновники от машиностроения под огнем критики (18 июля - 18 августа)

18 июля 2022 года Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным

проектам отметил "скромные результаты Ростеха": "Работа Правительства и компаний здесь в активной фазе была начата в 2020 году. Конечно, есть и положительные результаты. Особенно хотел бы отметить прогресс, достигнутый Сбербанком в области искусственного интеллекта, РЖД — по направлению квантовых коммуникаций, «Росатома» — в области композиционных материалов. Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех», — я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то, но я знаю, что там происходит, — в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения «интернета вещей», а проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году".

Спустя месяц 18 августа 2022 года Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли высказал генеральному директору ОСК Алексею Рахманову претензии в связи с заключением компанией убыточных контрактов.

Президент спросил главу ОСК, почему у них скопилось столько убыточных контрактов. «Алексей Львович, вы сказали, что

сначала Родина, а потом — финансы. Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной, и наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание»,— отметил Владимир Путин. Президент подчеркнул важность внимания к интересам заказчиков. «Но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое»,— указал Владимир Путин.

https://www.tek-all.ru/news/id9019-posle-kritiki-rosteha-nastala-ochered-osk/