ДАНФОСС-УХОД. С 31 августа по 5 сентября запланирована временная приостановка отгрузок оборудования со складов ООО «РИДАН» (данные с сайта)

В ближайшее время мы перейдем на новую систему управления ресурсами предприятия, которая позволит сделать наши сервисы по информированию о доступности, резервированию и подбору оборудования более гибкими и удобными для пользователей. В связи с этим с 31 августа 15:00 (мск) по 5 сентября включительно мы значительно ограничим либо полностью остановим возможность проведения отгрузок со складов. При этом мы продолжим выставлять коммерческие предложения и принимать товар от поставщиков. Просим учесть это ограничение, разместить и максимально отгрузить планируемые заказы в период до 31 августа. Переход на новую ERP-систему может замедлить многие рабочие процедуры в первые недели ее использования. Мы сделаем все возможное для того, чтобы быстро восстановить высокий уровень сервиса для наших партнеров и клиентов.

https://ridan.ru/news/zaplanirovana-vremennaya-priostanovka-otgruzok



