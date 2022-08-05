СТАБИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АРМАТУРЫ МАРКИ «ТЕРМОБРЕСТ» ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК

Арматура марки «ТЕРМОБРЕСТ» эксплуатируется практически во всех сферах жизнедеятельности, где есть газ (природный или сжиженный):

- на объектах тепловой генерации (ТЭЦ, ГРЭС, котельные и т.д..);

- в технологических газовых линиях на производствах (химические, нефтехимические, добывающие, пищевая промышленность, производства строительных материалов и т.д.);

- производителями газосжигающего оборудования (БМК, котлы, горелки, печи, факельные установки и т.д.);

- и многих других.

Одним из примеров применения арматуры марки «ТЕРМОБРЕСТ» являются газовые горелки, которые представляют собой одним из важнейших элементов отопительного котла, работающего на природном газе. Газовая горелка представляет собой систему, где осуществляется смешивание непосредственно самого газа с воздухом. В дальнейшем, готовая смесь по определенному направлению и в строго заданном количестве поступает в камеру сгорания, где происходит сжигание газовоздушной смеси. Полученное тепло поднимается вверх, к теплообменнику, где практически полностью переходит в теплоноситель.

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, июль 2022



