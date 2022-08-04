БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА. Итоги первого полугодия 2022 г. для арматурного завода МАРШАЛ (Луганск)

В последние годы активно запускали в работу различные производственные участки и цеха. Это цех порошковой окраски, цех по производству нестандартной продукции, и т.д. А из последних нововведений — ведутся работы по оборудованию дополнительного нового заготовительного участка. Также, вовсю развивается литейное производство: закуплено оборудование для центробежного литья, что уменьшит себестоимость выпускаемой продукции. Одним из приятных результатов за последний отчетный период является увеличение количества новых партнеров на 20%. Уже за первое полугодие 2022 года заводом ЛЗТА "Маршал" было произведено и отгружено более 300 000 единиц продукции для наших клиентов. В июле завод также поставил шаровые краны для установки на автоматизированных модульных котельных, которые будут отправлены в г. Луганск для решения вопросов по теплоснабжению населенного пункта.
Телеграм-канал ЛЗТА МАРШАЛ, https://t.me/lztamarshal, 2-3 августа