ЮБИЛЕЙ. АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА») – один из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России отмечает Юбилей - 30 лет со дня основания

Продукция АО «ПЗТА» предназначена для установки на трубопроводах, транспортирующих различные типы жидкостных, газообразных сред, с температурным режимом -60 – +565°С: нефть, нефтепродукты, газ, вода, пар, агрессивные и токсичные среды; с содержанием механических примесей. Первое предприятие группы компаний было основано в 1992 году как торговое. В начале 2000-х годов в отечественной промышленности произошли кардинальные изменения, повлекшие появление новых производств, модернизацию заводов. К этому времени компания выросла в стабильную коммерческую структуру, зарекомендовав себя как надежный поставщик трубопроводной арматуры высокого качества. Большой опыт работы позволил компании с 2012 года освоить новое направление деятельности – собственное производство трубопроводной арматуры под торговой маркой «ПЗТА». На все изделия была получена соответствующая разрешительная документация, система менеджмента качества подтвердила соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. К 2017 году ассортимент выпускаемой продукции АО «ПЗТА» расширился: было освоено новое производство. Сегодня среди клиентов АО «ПЗТА» – крупнейшие предприятия топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного, оборонного комплекса России и стран СНГ. Продукция завода сертифицирована, прошла соответствующие испытания, соответствует требованиям безопасности. В планах – наращивание производственных мощностей, освоение новых технологий, дальнейшее совершенствование системы контроля качества.

https://pzta.ru/company/, 2 августа