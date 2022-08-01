СТЕНДЫ ДЛЯ АЭС. ПКТБА (Пенза) наращивает сотрудничество с корпорацией Росатом. Объем поставки оборудования превышает 200 миллионов рублей для АЭС АККУЮ

Турции атомную электростанцию «Аккую». Стоимость планируемого объема поставки оборудования ПКТБА превышает 200 миллионов

рублей! АЭС «Аккую» одна из крупнейших строек мира и самый крупный инвестиционный проект в истории российско-турецких

отношений. Электростанция будет играть важную роль в экономике и жизни региона не только благодаря энергии, которую станет в

скором времени производить, но и благодаря своему вкладу в экологию.