СТЕНДЫ ДЛЯ АЭС. ПКТБА (Пенза) наращивает сотрудничество с корпорацией Росатом. Объем поставки оборудования превышает 200 миллионов рублей для АЭС АККУЮ

В июле был заключен контракт на поставку мобильных мастерских, испытательного и притирочного оборудования на строящуюся в Турции атомную электростанцию «Аккую». Стоимость планируемого объема поставки оборудования ПКТБА превышает 200 миллионов рублей! АЭС «Аккую» одна из крупнейших строек мира и самый крупный инвестиционный проект в истории российско-турецких отношений. Электростанция будет играть важную роль в экономике и жизни региона не только благодаря энергии, которую станет в скором времени производить, но и благодаря своему вкладу в экологию.
Телеграм канал ПКТБА: https://t.me/pktba, 29 июля (в сокращении)