ЕСТЬ ВСЕ ДО 2026. СИБУР «раскрасил» порядка 80 тыс. типоразмеров с учетом аварийно-технического запаса всего оборудования до 2026 года - дальше аналогов нет!

технический запас, и мы понимаем, что года на полтора мы точно закрыты - текущие остановочные ремонты мы

проходим, проблем не видим, следующий год - тоже есть варианты. Но дальше мы понимаем, что аналогов нет.

Соответственно, мы собрали потенциальную потребность до 2026 года с точки зрения импорта, "раскрасили" ее в

горизонте потребления и распределили, соответственно, по номенклатурам. Сейчас мы видим порядка 80 тыс.

позиций". Далее господин Бурдин отметил: "СИБУР" создал пять рабочих групп по вопросам оборудования, задачи

которых — по каждой позиции номенклатуры разработать "план технологической независимости". Как сказал

сотрудник СИБУР компания разработала уже порядка 80% этих планов и с августа начнет обсуждать с

производителями их реализацию.