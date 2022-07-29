ЕСТЬ ВСЕ ДО 2026. СИБУР «раскрасил» порядка 80 тыс. типоразмеров с учетом аварийно-технического запаса всего оборудования до 2026 года - дальше аналогов нет!

Агентство ТАСС процитировало громкие заявления сотрудника СИБУР Антона Бурдина: "Есть аварийно-технический запас, и мы понимаем, что года на полтора мы точно закрыты - текущие остановочные ремонты мы проходим, проблем не видим, следующий год - тоже есть варианты. Но дальше мы понимаем, что аналогов нет. Соответственно, мы собрали потенциальную потребность до 2026 года с точки зрения импорта, "раскрасили" ее в горизонте потребления и распределили, соответственно, по номенклатурам. Сейчас мы видим порядка 80 тыс. позиций". Далее господин Бурдин отметил: "СИБУР" создал пять рабочих групп по вопросам оборудования, задачи которых — по каждой позиции номенклатуры разработать "план технологической независимости". Как сказал сотрудник СИБУР компания разработала уже порядка 80% этих планов и с августа начнет обсуждать с производителями их реализацию.
https://www.tek-all.ru/news/id8959-sotrudnika-sibur-antona-burdina-nachalo-tsitirovat-tass/