ФАЛЬСИФИКАТ! АПТС изучила «Технические требования АО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в при строительстве и реконструкции» от 25.07.2022.

15.6 Монтаж и сварку полиэтиленовых труб требуется проводить в соответствии с регламентом «Использование полиэтиленовых труб для систем

водоснабжения и водоотведения», 2010 год, ГОСТ Р 55276-2012, СП 399.13258000.2018, СП 40-102-2000, ВСН 440-83, ГОСТ Р 59604.3-2021

(части 1-5).

Оборудование для стыковой сварки труб из ПНД должно отвечать ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021.

15.7 Паспорт и маркировка труб должны соответствовать ГОСТ 18599-2001 и содержать номер партии трубы. Паспорт и маркировка фитингов

должны соответствовать ГОСТ Р 58121.3-2018.

16 С целью повышения качества и надежности сварных стыковых соединений полиэтиленовых труб, снижения риска возникновения нештатных

ситуаций на объектах АО «Мосводоканал» применять только трубы из полиэтилена ПЭ100+ (ПЭ100 с фактическим показателем текучести

расплава готового изделия (ПТРги) не менее 0,16 г/10 мин при 190оС/5 кгс).

12 Специалисты АО «Мосводоканал» имеют право посещения заводов и ознакомления с условиями организации производства и контроля

качества продукции, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.

23 По предварительному согласованию возможно проведение выездной инспекции завода–изготовителя, проводимой специалистами АО

«Мосводоканал», для определения возможности изготовления качественной продукции, соответствующей техническим требованиям.

6 Гарантийный срок – не менее двух лет со дня изготовления и не менее 20 (двадцати) месяцев с момента поставки до окончания гарантийного

срока изготовителя, при соблюдении условий хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для

различных климатических районов.

22 До начала торгов предлагаемая продукция должна пройти предварительный входной контроль для оценки ее качества на соответствие

техническим требованиям АО «Мосводоканал». Потенциальные участники конкурса должны предоставить: паспортные данные с техническими

характеристиками, чертежи общего вида изделия с указанием полной комплектации и перечня, применяемых в конструкции материалов (для

товаров иностранного производства на русском языке); сертификаты соответствия, санитарно–гигиенические заключения или свидетельство

государственной регистрации и экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим

требованиям к товарам; письмо от предприятия–изготовителя о подтверждении гарантийного срока эксплуатации и срока службы арматуры

согласно п.п. 17, 18 технических требований (для товаров иностранного производства на русском языке); для товаров иностранного производства

сертификаты соответствия международным стандартам согласно п.п. 19, 20 технических требований, выданных аккредитованной независимой

организацией; для товаров иностранного или не собственного производства авторизацию потенциального участника конкурса от предприятия-

изготовителя на поставку товара (сертификат дилера, официального представителя или других полномочий), а также право специалистам

заказчика посещения заводов и ознакомления с условиями организации производства и контроля качества продукции.

Источник: rapts.ru, 27 июля