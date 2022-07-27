ЗАВОД ТЕРМОБРЕСТ: обновлены декларации соответствия EAC (26 июля)

Обновлены декларации EAC о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а именно:
➡ Декларация ТР ТС 010 Клапаны электромагнитные серии ВН, ВФ (схема 5 д). Срок действия с 18.07.2022 по 17.07.2027г.;
➡ Декларация ТР ТС 010 Фильтры газовые серии ФН (схема 5 д); Срок действия с 18.07.2022 по 17.07.2027г.
➡ Декларация ТР ТС 010 Заслонки регулирующие серии ЗР (схема 5 д). Срок действия с 18.07.2022 по 17.07.2027г.
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https://termobrest.ru/ni/obnovleny_deklaratsii_sootvetstviya_eac/