Регистрация на День поставщика ПАО «Газпром» (технические совещания) в Казани продлена до 31 июля 2022 года с участием представителей структурных подразделений ПАО «Газпром», производственных дочерних обществ, научных и проектных организаций

Основной целью мероприятия является доведение актуальной информации о существующих механизмах взаимодействия ПАО «Газпром» с производителями и потенциальными поставщиками инновационного и импортозамещающего оборудования, материалов и услуг, обсуждение проблемных вопросов, а также рассмотрение перспективной для внедрения продукции отечественных компаний. Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарного заседания под председательством заместителя Председателя Правления – начальника Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина с участием руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром» и специально приглашенных гостей, проведение технических совещаний по основным направлениям деятельности с рассмотрением наиболее актуальных предложений производителей о применении на объектах ПАО «Газпром» импортозамещающего оборудования, инновационной и высокотехнологичной продукции, а также работа специализированной выставки Дня поставщика в рамках общей экспозиции Форума. Участие в Дне поставщика смогут принять только делегаты Форума. Условия участия определены Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо» (информация размещена по ссылке https://tatoilexpo.ru/forum2022). Участие в Дне поставщика для делегатов Форума является бесплатным, размещение стенда на специализированной выставке мероприятия по согласованию с АНО «Казань Экспо» будет организовано на льготных условиях.

https://newgaztech.ru/news/default/view/id/737