Новый владелец обещает модернизировать Гусевской завод «Гусар»

Руководство завода «Гусар» официально подтвердило, что группа Газпромбанка через дочерний инвестиционный фонд «Газпромбанк — Развитие» стала основным акционером предприятия. Новые владельцы одного из флагманов промышленности Владимирской области «намерены развивать и модернизировать производственную площадку», говорится в сообщении, которое пресс-служба предприятия распространила во вторник, 19 июля. «Гусар — локомотив отрасли арматуростроения России. Мы стратегически смотрим на завод и намерены предпринимать активные действия, как с точки зрения развития площадки и коллектива, так и с точки зрения расширения партнерских взаимоотношений и выхода предприятия на новый уровень», — заявил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «ГПБ Развитие активов», которая управляет непрофильными активами группы Газпромбанка. Сергей Карачков, который с 4 июля значится как генеральный директор «Гусара», отметил, что для нового руководства завода «важно спокойствие, обеспечение стабильности и уверенности в будущем наших сотрудников». На «Гусаре» сейчас работает 1,2 тысячи человек. Основатель завода, известный предприниматель, депутат Законодательного Собрания Владимирской области 5-го созыва Александр Березкин, как отмечается в сообщении пресс-службы «Гусара», останется на предприятии «в роли почетного президента».

https://vladimir-smi.ru/item/532114?ysclid=l5t0an86ok831804627, 19 июля