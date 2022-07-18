Датская Danfoss договорилась с местным руководством о продаже бизнеса в России и Белоруссии (15.07.2022, 19:59, через сутки после брифинга ООО «Данфосс»)

Датская компания Danfoss, производящая тепловую автоматику и холодильную технику, подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству. Сделку планируется закрыть в сентябре 2022 года.

«После завершения сделки Danfoss больше не будет работать в России и Белоруссии»,— сообщается на сайте компании.

Danfoss объявила об уходе из России и Белоруссии 1 апреля.

В России Danfoss работает с 1993 года. У компании есть свой офисно-логистический центр, свыше 20 представительств в России и Белоруссии. Всего в компании работают 1300 российских и белорусских сотрудников. Годовой объем продаж в России оценивается более чем в 20 млрд руб.

https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/news/cf/danfoss-announces-local-management-buyout-of-its-russian-businesses/



