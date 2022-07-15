ВМЕСТО ДАНФОСС БУДЕТ РИДАН - ОСНОВНОЙ ИТОГ ПОЛУТОРОЧАСОВОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 14 ИЮЛЯ В ОНЛАЙНЕ ФОРМАТЕ

В 1998 году серьезный финансовый кризис дал толчок к образованию отечественной компании-производителя теплообменного оборудования «Ридан».Перед командой «Ридана» стояло множество задач, начиная от организации производства из качественных иностранных комплектующих и заканчивая предоставлением оперативной и квалифицированной сервисной поддержки эксплуатирующим компаниям. Спустя несколько лет «Ридан» укрепился в статусе производителя высокотехнологичного оборудования для эффективного распределения тепловой энергии. Успешность предприятия подтвердилась в середине двухтысячных, когда на компанию обратили внимание европейские инвесторы. В 2007 году «Ридан» стал частью международной группы Danfoss A/S. В 2016 году АО «Ридан» интегрировалось в российскую структуру теплового направления «Данфосс», что существенно повысило долю локализации производства. Планы по расширению ассортиментной линейки бренда существовали уже тогда, и к настоящему времени портфолио «Ридан» включает значительно больше, чем только теплообменные аппараты. Сегодня это и осевые компенсаторы, и запорная арматура, и теплосчетчики, и блочные тепловые пункты. В процессе разработки — электроприводы для дисковых затворов, шаровых кранов из нержавеющей стали, регулирующих клапанов для всей линейки применений. В течение 15 лет союз «Ридан» и Danfoss обеспечивал российские системы теплоснабжения надежными и эффективными решениями. Интеграция компаний «Ридан» и «Данфосс» стала логическим завершением многолетнего сотрудничества и реализации целого ряда совместных проектов. В планах — производство и поставка теплообменного оборудования на рынки Восточной Европы через сеть специализированных партнеров «Данфосс».

https://open.danfoss.ru/news/konstruiruem-budushhee-vmeste