Сайт kartoteka.ru: в Гусь-Хрустальном Александр Берёзкин продал Гусевский арматурный завод «Гусар». По официальным данным 51% предприятия (136 млн руб.) теперь принадлежит структурам «Газпромбанка».

По информации из открытых источников с 5 июля 2022 г. 51 процент (136 170 000 рублей) уставного капитала относится Интервальному комбинированному паевому инвестиционному фонду «Газпромбанк-Развитие», а остальные 49 процентов (130 830 000 рублей) принадлежат Ванику Ванунцу. Последний является исполнительным директором, а также председателем совета директоров «Гусара». Генеральным же директором завода с 4 июля является Сергей Карачков. Эту информацию опубликовал сайт kartoteka.ru. Ранее предприятие возглавлял состоявший в списке учредителей Дмитрий Берёзкин. Арматурный завод «Гусар» был основан в 2002 году. На данный момент на предприятии работают 1204 человека, а общая территория завода составляет 24 гектара. В соответствии с финансовой отчетностью, выручка компании за 2021 год составила 3,4 млрд рублей, вместе с тем, прошлый год завод завершил с убытком в 1,37 млрд рублей.

https://center.business-magazine.online//fn_1082583.html, 13 июля



