РЕМОНТ-СТЕНДЫ. СИБУР развивает ремонт арматуры на заводе "ЗапСибНефтехим" и купил 48 стендов и станков для проекта стоимостью в 2 млрд рублей на 2 года

Сотрудники ремонтно-механического завода «ЗапСибНефтехима» переехали в новые мастерские, это первый этап реализации крупного инвестпроекта. Более 20 тысяч квадратных метров — площадь ремонтно-механического завода после глобальной реконструкции. Новоселье отметили 200 сотрудников. В рамках проекта уже закуплено, смонтировано и эксплуатируется 26 новых станков, а также 48 стендов — для проведения испытаний запорно-регулирующей арматуры, электродвигателей, уровнемеров и расходомеров. При этом более 80% приобретенного оборудования — российского производства. В ходе проекта протянуто более 80 км кабелей и 12,5 км сетей инженерно-технических коммуникаций. Большой объём работ выполнен при обустройстве рабочих мест сотрудников — это позволит увеличить производительность труда на 15-20%. А вот временные затраты снизятся — после ремонта существенно изменилась логистика. Проект предполагал комплексное изменение подхода к организации текущих и капитальных ремонтов технологического оборудования крупнейшего российского нефтегазохимического комплекса СИБУРа, реконструкцию и техническое перевооружение ремонтных мастерских совокупной площадью свыше 10 тыс. м2, приобретение новых станков и развитие дополнительных компетенций персонала. Инвестиции СИБУРа в развитие ремонтного производства в Тобольске в целом за два года составили около 2 млрд руб.

https://pulse.mail.ru/article, 11 июля (Канал ПУЛЬС)