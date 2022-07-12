КРЕПЕЖ. Ижевский опытно-механический завод будет выпускать крепёж для нефтегазового оборудования по займу ФРП на 50 млн рублей (11.07.2022)

Ижевский опытно-механический завод получит займ от федерального Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе Фонда. Предприятие из Удмуртии вошло в число 12 организаций, заявки на реализацию проектов которых были одобрены экспертным советом Фонда развития промышленности. Общая сумма займов от ФРП превысит 5,33 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 7,8 млрд рублей. Ижевский опытно-механический завод может получить заём ФРП в размере 50 млн рублей по программе «Формирование компонентной и ресурсной базы». Предприятие намерено приобрести оборудование для изготовления болтов, винтов, гаек и шпилек. Завод рассчитывает ежегодно производить не менее 600-660 тысяч крепёжных изделий. По информации ФРП, этот крепеж будет применяться для изготовления нефтегазового оборудования.

http://www.fastinfo.ru/news1/izhevskij_opytno-mehanicheskij_zavod_budet_vypuskat_krepyozh_dlya_neftegazovogo_oborudovaniya/