Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» на выставке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЛАРУСЬ-2022»

Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» принял активное участие в мероприятии наряду с другими стратегически важными предприятиями и ведомствами различных отраслей индустрии безопасности Республики Беларусь (комитет Государственной безопасности РБ, оперативно-аналитический центр при Президенте РБ, Государственный комитет судебных экспертиз, министерство по чрезвычайным ситуациям РБ, Государственный военно-промышленный комитет РБ, Государственный пограничный комитет РБ, Государственный таможенный комитет РБ и др.) и Российской Федерации (Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Государственная корпорация «Ростех», АО «Рособоронэкспорт» и др.). На стенде завода «ТЕРМОБРЕСТ» были представлены новейшие образцы изделий, активно применяемые производителями теплоэнергетического оборудования. При этом вся представленная заводом продукция является импортозамещающей. Качество арматуры марки «ТЕРМОБРЕСТ» проверено временем - более 32 лет специалистами завода разрабатываются и внедряются в газовую отрасль передовые арматуростроительные технологии. Вся продукция сертифицирована для применения в странах ЕАЭС и ЕС. Срок поставки партии любой сложности и комплектации не превышает 10 дней, что становится еще более актуальным в сложившихся геополитических условиях. Особо важную роль в поддержании национальной безопасности, с точки зрения гостей стенда, играет политика завода, согласно которой все выпускаемое оборудование под брендом «ТЕРМОБРЕСТ» является 100% собственными разработками, которые не зависят от поставок импортных комплектующих!

Организационный комитет высоко оценил масштаб выставочной экспозиции и актуальность представленного заводом оборудования. По результатам выставки «ТЕРМОБРЕСТ» был отмечен в номинации «ЗА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА И СОВРЕМЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД»

https://termobrest.ru/ni/zavod_termobrest_na_vystavke_natsionalnaya_bezopasnost__belarus_2022__itogi/