14 июля 2022 г. в рамках онлайн-конференции «Будущее «Данфосс» в России» мы ответим на вопросы о стратегии компании. Вебинар пройдет с 10:00 до 11:00 по московскому времени

1 апреля 2022 г. руководство международного концерна Danfoss A/S заявило о начале контролируемого выхода из бизнеса в России и Беларуси. Что именно это значит для российской компании «Данфосс», которая почти 30 лет активно развивала инженерные отрасли нашей страны? 14 июля 2022 г. в рамках онлайн-конференции «Будущее «Данфосс» в России» мы ответим на этот вопрос.

С 10:00 до 11:00 по московскому времени мы расскажем

° о стратегии компании в России, о дальнейшем позиционировании брендов Danfoss и «Ридан»,

° о статусе наполнения портфеля теплового оборудования и планах по выводу новой продукции,

° о новых продуктах в холодильном направлении.

Спикеры мероприятия:

Михаил Шапиро, генеральный директор «Данфосс».

Юрий Маринин, директор по стратегии и продуктовому маркетингу отдела тепловой автоматики «Данфосс».

Александр Серавин, директор отдела комплексных решений «Данфосс».

Конференция пройдет на канале «Данфосс. Тепловая автоматика» в YouTube. Заполните короткую форму регистрации, и накануне мероприятия мы пришлем ссылку на трансляцию на указанный электронный адрес.

С уважением, отдел маркетинга «Данфосс», 6 ИЮЛЯ